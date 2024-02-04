alyona alyona та Jerry Heil перемогли на нацвідборі на "Євробачення-2024": реакція українських зірок

Цьогоріч офіційним представником від України на "Євробаченні-2024" став дует alyona alyona та Jerry Heil. Їх обрали українці шляхом голосування.

В Instagram відомі українські зірки також пильно стежили за перебігом подій шоу результатів. І зрештою, почувши ім'я переможців щиро розділили радість і висловили виконавицям свою підтримку, побажавши успіхів на міжнародній арені.

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Співачка, яка доволі тісно товаришує з переможницями, висловила їм свої теплі вітальні слова.

"Вітаю! Люблю! Гідна пісня, гідні люди поїдуть представляти нашу країну!", - зазначила зірка.

Зірки привітали дует alyona alyona та Jerry Heil з перемогою

Віктор Павлік

Співак був оригінальним у привітанні alyona alyona та Jerry Heil з перемогою, тому записав для них власний кавер на композицію Teresa & Maria, яка у травні прозвучить у Швеції на "Євробаченні-2024".

Віктор Павлік заспівав хіт "Teresa & Maria" переможців нацвідбору на "Євробачення-2024"

Маша Єфросиніна

Ведуча опублікувала світлину з alyona alyona, яку зробила під час запису цьогорічного нацвідбору та щиро привітала переможниць.

Зірки привітали дует alyona alyona та Jerry Heil з перемогою

Володимир Остапчук

Ведучий у сторіз опублікував мем і побажав артисткам створити незабутній номер у Швеції.

"Вітаю переможців і чекаємо на крутий перформанс у Швеції", - написав шоумен.

Зірки привітали дует alyona alyona та Jerry Heil з перемогою

Павло Зібров

Співак ще під час нацвідбору виявляв прихильність до дуету alyona alyona та Jerry Heil. Тому після їхньої перемоги теж не міг не привітати фавориток.

Зірки привітали дует alyona alyona та Jerry Heil з перемогою

Катерина Осадча

Знаменитість навіть у дорозі доєдналася до привітань дуету й зазначила, що вже в очікуванні на появу виконавиць на міжнародній сцені.

"Вітаю Jerry Heil та alyona alyona з перемогою у нацвідборі. Тепер чекаємо травня і виступу у Мальме", - поділилася ведуча.

Зірки привітали дует alyona alyona та Jerry Heil з перемогою

Катерина Кухар

Прима-балерина пообіцяла, що ретельно стежитиме за "Євробаченням-2024" та продовжуватиме вболівати за перемогу співачок вже на міжнародній сцені.

Зірки привітали дует alyona alyona та Jerry Heil з перемогою

Наталія Могилевська

Співачка висловила щирий захват від артисток та їхньої конкурсної пісні Teresa & Maria.

Зірки привітали дует alyona alyona та Jerry Heil з перемогою

Своєю чергою, деякі зіркові колеги привітали дует у коментарях під дописом, де alyona alyona та Jerry Heil сповістили про свою перемогу на нацвідборі на "Євробачення-2024":

"Круто! Вітаю! Удачі" – Оля Полякова

"Вітання і успіху! Слава Україні!" – Міка Ньютон

"Я їду в Мальме! Вітаю" – Леся Нікітюк

"Ура! Вітаю, дівчата" – Ірина Сопонару

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про переможний дует alyona alyona та Jerry Heil.

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