alyona alyona та Jerry Heil потягом поїхали на "Євробачення-2024": як артисток проводжали на конкурс

Дует українських артисток alyona alyona та Jerry Heil, який з піснею "Teresa & Maria" представить Україну на "Євробаченні-2024", вирушив на конкурс.

Виконавиці попрямували потягом. Зокрема, на пероні на табло красувався напис "Євробачення - Експрес", а alyona alyona та Jerry Heil на потяг проводжали з чималим прапором України. Також на вокзалі ввімкнули конкурсну пісню співачок.

alyona alyona та Jerry Heil поїхали на "Євробачення-2024"

Перед відправленням знаменитостей до Мальме відбулася прессконференція. Там alyona alyona та Jerry Heil, звісно ж, виконали свої дуетні пісні, а також конкусрну. Окрім того, артистки оголосили благодійний збір "Мій голос відбудовує". Ціль співачок – зібрати на 10 мільйонів гривень.

Учасниці “Євробачення-2024” перед поїздкою на конкурс, потішити своєю піснею наживо

Всі кошти підуть на відбудову гімназії в селі Велика Костромка, Дніпропетровська область. На початку повномасштабної війни населений пункт постійно перебував під обстрілами російських окупантів. Ворог вщент зруйнував гімназію та залишив 250 дітей без навчального закладу. Тож, alyona alyona та Jerry Heil хочуть зібрати кошти на відбудову та допомогти школярам повернутися за парти.

Зазначимо, "Євробачення-2024" відбудеться вже через півтора тижня. Півфінали минуть 7 та 9 травня, а фінал – 11. Представниці від України змагатимуться за вихід до грандфіналу 7 травня. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомить про найголовніші події.

Нагадаємо, раніше організатори "Євробачення-2024" показали, якою буде сцена міжнародного конкурсу. Також вони поділилися, як готували арену.

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