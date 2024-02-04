alyona alyona та Jerry Heil емоційно відреагували на перемогу на нацвідборі на "Євробаченні-2024"

Артистки досі оговтуються після новини про перемогу.
4 лютого відбулася трансляція шоу результатів нацвідбору на "Євробачення-2024", де перемогу здобув дует alyona alyona та Jerry Heil.
Виконавиці отримали найбільшу кількість балів шляхом суддівського та глядацького голосування і вже 7 травня виступатимуть у першому півфіналі на "Євробаченні-2024" у Швеції.
Так, під час оголошення їхніх імен alyona alyona та Jerry Heil не стримували емоцій та сліз від щастя. Дует був шокований, що українці віддали за них 723 тис 297 голосів.
У своїй переможній промові артистки не могли дібрати слів від такої шаленої новини, але висловили вдячність тим, хто їх підтримував. Зокрема, й ЗСУ за захист.
"Ми зараз зберемося. Ми трошечки зійшли з розуму. По-перше, хочеться висловити нереальну вдячність, бо та неймовірна кількість голосів, яку віддали, це вражаюче. Я дякую українцям, які за нас голосували і Збройним силам України, завдяки яким ми знаходимося тут і все це було можливим. Вірте в те, що якщо є ціль, немає ні его, ні думок тих, хто в вас не вірить. Вірте в себе. І дякую тим, хто повірив у цю пісню, тому що вона про об’єднання. Ми врахуємо побажання всіх членів журі і всіх, хто хотів нас доповнити. Будемо їхати і говорити в Європі про те, що ми говорили, гучніше ще в 10 разів", - наголосив дует alyona alyona та Jerry Heil.
У себе в Instagram дует розповів свою місію на цьогорічному "Євробаченні":
"Наша задача – зробити так, щоб українська пісня звучала! Постійно звучала! Дякуємо вам, що допомагаєте нам це зробити! І дякуємо Збройним Силам України, завдяки яким у нас є можливість творити і жити у вільній країні!", - додали виконавиці.
Нагадаємо, дует alyona alyona та Jerry Heil здивували, як їхній виступ насправді звучав на нацвідборі на "Євробачення-2024".
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