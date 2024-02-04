alyona alyona та Jerry Heil емоційно відреагували на перемогу на нацвідборі на "Євробаченні-2024"

4 лютого відбулася трансляція шоу результатів нацвідбору на "Євробачення-2024", де перемогу здобув дует alyona alyona та Jerry Heil.

Виконавиці отримали найбільшу кількість балів шляхом суддівського та глядацького голосування і вже 7 травня виступатимуть у першому півфіналі на "Євробаченні-2024" у Швеції.

Так, під час оголошення їхніх імен alyona alyona та Jerry Heil не стримували емоцій та сліз від щастя. Дует був шокований, що українці віддали за них 723 тис 297 голосів.

alyona alyona та Jerry Heil

У своїй переможній промові артистки не могли дібрати слів від такої шаленої новини, але висловили вдячність тим, хто їх підтримував. Зокрема, й ЗСУ за захист.

"Ми зараз зберемося. Ми трошечки зійшли з розуму. По-перше, хочеться висловити нереальну вдячність, бо та неймовірна кількість голосів, яку віддали, це вражаюче. Я дякую українцям, які за нас голосували і Збройним силам України, завдяки яким ми знаходимося тут і все це було можливим. Вірте в те, що якщо є ціль, немає ні его, ні думок тих, хто в вас не вірить. Вірте в себе. І дякую тим, хто повірив у цю пісню, тому що вона про об’єднання. Ми врахуємо побажання всіх членів журі і всіх, хто хотів нас доповнити. Будемо їхати і говорити в Європі про те, що ми говорили, гучніше ще в 10 разів", - наголосив дует alyona alyona та Jerry Heil.

alyona alyona та Jerry Heil

У себе в Instagram дует розповів свою місію на цьогорічному "Євробаченні":

"Наша задача – зробити так, щоб українська пісня звучала! Постійно звучала! Дякуємо вам, що допомагаєте нам це зробити! І дякуємо Збройним Силам України, завдяки яким у нас є можливість творити і жити у вільній країні!", - додали виконавиці.

Нагадаємо, дует alyona alyona та Jerry Heil здивували, як їхній виступ насправді звучав на нацвідборі на "Євробачення-2024".

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