alyona alyona та Jerry Heil випустили ліричну пісню, якою довели фанів до сліз: "Це боляче"

Українські виконавиці alyona alyona та Jerry Heil випустили дуетну композицію під назвою "Чому" і зворушливе lyric-відео до неї.

alyona alyona після повномасштабного вторгнення перекваліфікувалася у волонтерку: фасувала ліки в аптеці у рідній Баришівці та навіть плела обереги для наших захисників. Проте згодом вирішила вирушити до Європи, де відтепер дає багато благодійних концертів на підтримку України.

Також alyona alyona активно створює новий музичний репертуар. Об'єднавшись із Jerry Heil, реперка випустила вже третю спільну пісню-колаборацію під назвою "Чому". Долучившись до "Сніданку з 1+1", Альона розповіла: колега дуже відчуває її тексти.

"Ми взагалі з нею на одній хвилі, поетичній саме. Думки у нас однакові та настрої. І мені це дуже подобається. Я захоплена Яною, відкрила її для себе не лише як гумористичну виконавицю із жартами, а і як серйозного поета", - поділилась реперка.

Прем’єра у "Сніданку"! ALYONA ALYONA презентувала нову пісню "Чому", яку записала з Jerry Heil

Щодо виступів у Європі, говорить, що глядачі приймають дуже душевно. alyona alyona порівнює свій європейський тур зараз із тим, який мала 2019 року до коронавірусу, і помітила приголомшливу різницю між концертами, адже більше на концерти приходять українці, які перебувають у Європі і зізнаються, що в кожному українському артистові відчувають рідну душу.

"Люди підходять та кажуть: "Знаєте, раніше ходили на ваші концерти, як фанати. От ви стоїте, як зірка, на сцені, а ми, як фанати дивимось на вас, знімаємо. А зараз ми ходимо на виступи, наче ви член сім'ї, наче ви сусід, з яким я завжди на балкон виходила попити кави". У нас немає зараз соціальної різниці. Ми всі однакові, ми всі хочемо додому безмежно", - зазначила виконавиця.

Днями реперка відсвяткувала день народження. Аби зустріти його у колі рідних людей на чужині, alyona alyona вирушила до Франкфурта-на-Майні, де живе її однокласниця, з якою вони товаришують вже багато років. Проте без сюрпризу її і там не залишили.

"Вони зробили мені сюрприз: зібрали багато українців, які там живуть. Це люди, які чули про мене та були раді познайомитися. І ми ось так зібралися і посиділи на березі річки разом із гусочками", - поділилась реперка.

У святковий день alyona alyona просила не робити їй подарунків, а відправити донат на волонтерський штаб її рідної Баришівки, що на Київщині. За словами реперки, для самого штабу ця новина стала сюрпризом, оскільки вони були вражені тією кількістю донатів, яка почала надходити.

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