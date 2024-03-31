alyona alyona та Jerry Heil виступили на пре-паті "Євробачення-2024" в Іспанії: реакція іноземців

Українських представниці підкорили єврофанів своїм хітом Teresa & Maria на першій вечірці перед "Євробаченням-2024".
Українські співачки alyona alyona та Jerry Heil, які є офіційними представницями України на міжнародному конкурсі "Євробачення-2024", прилетіли до Мадриду, Іспанії, на пре-паті.
Традиційну вечірку перед міжнародним пісенним конкурсом влаштовують задля знайомства конкурсантів з різних країн. Так, наші українські представниці також з'явилися на ній й захопили іноземців своєю харизмою і творчістю. Познайомившись з представниками інших країн, артистки отримали безліч компліментів, підтримки і обмінялися обіймами. Окрім того, зустрілися з солісткою українського гурту "Go_A" Катериною Павленко, яка представляла Україну на "Євробаченні-2021".
Так, під час вечірки відбулися виступи всіх країн, які беруть участь у "Євробаченні-2024". Зокрема, alyona alyona та Jerry Heil на сцені у незвичних вбраннях з традиційними українськими елементами почали свій потужний перформанс зі слів "Слава Україні!". А згодом розкачали усіх присутніх гостей і своїх конкурентів потужним виконанням хіта Teresa & Maria, з яким вони вже 7 травня вийдуть на головну сцену "Євробачення-2024" у Мальме, Швеція. Цікаво, що іноземці вже добре вивчили слова пісні, тому підспівували нашим представницям майже увесь виступ.
Також на сцені промайорів український прапор і alyona alyona та Jerry Heil дали безліч інтерв'ю іноземним медіа.
Попри шалену підтримку українських артисток від іноземних фанів, у рейтингу букмекерів Україна різко втратила свої лідируючі позиції. Яке місце прогнозують нашим представницям на "Євробаченні-2024" – читайте тут.
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