alyona alyona та Jerry Heil виступили на пре-паті "Євробачення-2024" в Іспанії: реакція іноземців

Українські співачки alyona alyona та Jerry Heil, які є офіційними представницями України на міжнародному конкурсі "Євробачення-2024", прилетіли до Мадриду, Іспанії, на пре-паті.

Традиційну вечірку перед міжнародним пісенним конкурсом влаштовують задля знайомства конкурсантів з різних країн. Так, наші українські представниці також з'явилися на ній й захопили іноземців своєю харизмою і творчістю. Познайомившись з представниками інших країн, артистки отримали безліч компліментів, підтримки і обмінялися обіймами. Окрім того, зустрілися з солісткою українського гурту "Go_A" Катериною Павленко, яка представляла Україну на "Євробаченні-2021".

alyona alyona та Jerry Heil на пре-паті "Євробачення-2024" в Іспанії / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

alyona alyona та Jerry Heil на пре-паті "Євробачення-2024" в Іспанії / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona та Jerry Heil на пре-паті "Євробачення-2024" в Іспанії / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona та Jerry Heil на пре-паті "Євробачення-2024" в Іспанії / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Так, під час вечірки відбулися виступи всіх країн, які беруть участь у "Євробаченні-2024". Зокрема, alyona alyona та Jerry Heil на сцені у незвичних вбраннях з традиційними українськими елементами почали свій потужний перформанс зі слів "Слава Україні!". А згодом розкачали усіх присутніх гостей і своїх конкурентів потужним виконанням хіта Teresa & Maria, з яким вони вже 7 травня вийдуть на головну сцену "Євробачення-2024" у Мальме, Швеція. Цікаво, що іноземці вже добре вивчили слова пісні, тому підспівували нашим представницям майже увесь виступ.

Також на сцені промайорів український прапор і alyona alyona та Jerry Heil дали безліч інтерв'ю іноземним медіа.

alyona alyona та Jerry Heil на пре-паті "Євробачення-2024" в Іспанії / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Попри шалену підтримку українських артисток від іноземних фанів, у рейтингу букмекерів Україна різко втратила свої лідируючі позиції. Яке місце прогнозують нашим представницям на "Євробаченні-2024" – читайте тут.

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