alyona alyona та Jerry Heil вперше після "Євробачення" дадуть спільний концерт в Києві

Українські співачки alyona alyona та Jerry Heil, які представляли Україну на "Євробаченні-2024", відіграють великий сольний концерт.

Масштабна подія відбудеться вже 28 червня в одному з київський клубів. Концерт стане першою зустріччю alyona alyona та Jerry Heil з українськими фанами після повернення з Мальме і можливістю віддячити їм за підтримку.

Артистки тішитимуть глядачів великою спільною концертною програмою, де вони виконають як і старі пісні, що стали хітами, так і нові. Окрім того, alyona alyona та Jerry Heil представлять сольні прем'єри.

alyona alyona та Jerry Heil зіграють концерт у Києві

"Наш великий ексклюзивний концерт у Києві – це наша щира подяка всім, хто підтримував нас. Ми відчували підтримку фанатів з усього світу, і наша пісня об'єднала людей. Кожен виступ був можливістю показати красу української культури. Наш концерт – це особлива програма: спільні пісні, хіти та нові прем'єри. Це вечір, наповнений емоціями, вдячністю і музикою, яка нас об'єднує. Давайте разом відзначимо цей важливий момент, адже без вашої підтримки ми б не досягли успіху", – прокоментували Jerry Heil та alyona alyona.

Зазначимо, Jerry Heil та alyona alyona представляли Україну на "Євробаченні-2024". Артистки виступили на міжнародному конкурсі з піснею Teresa & Maria. Виконавицям вдалося вибороти третє "бронзове" місце.

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