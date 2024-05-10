alyona alyona та Jerry Heil встановили рекорд України на "Євробаченні" й розірвали музичні тренди світу

Дует alyona alyona та Jerry Heil після блискучого виступу на "Євробаченні-2024" стрімко набирає обертів і завойовує ще більшу прихильність серед іноземців.

Так, 7 травня у першому півфіналі музичного конкурсу наші виконавиці довели до сліз виконанням пісні Teresa & Maria. Їхній промовистий виступ припав до душі величезній кількості єврофанів, тому відео та трек розлетілися Мережею з шаленими темпами. Тож, не дивно, що відео талановитих alyona alyona та Jerry Heil на офіційній сторінці "Євробачення" у YouTube перетнуло позначку у понад 3 млн переглядів. І це один із найкращих показників серед усіх учасників першого півфіналу. До того ж дует зайняв позицію найпопулярніших українських співачок у світі на Spotify, досягнувши понад 1 млн прослуховувань.

До речі, виступ України очолив перші місця не лише українського YouTube, але й опинився у трендах Франції та Італії. До слова, це єдині виконавиці з першого півфіналу, кому вдалося це зробити.

Окрім того, на "Євробаченні-2024" Україна встановила унікальний рекорд. Річ у тім, що alyona alyona та Jerry Heil здобули для України 18-ту поспіль за рахунком путівку до грандфіналу конкурсу. Тобто з 2003 року Україна постійно опиняється у фіналах, за виключенням декількох років, коли ми відмовлялися від участі або конкурс був скасований через пандемію. Це робить Україну єдиною країною-рекордсменкою, яка змогла досягти таких приголомшливих результатів.

Зазначимо, вже у цю суботу, 11 травня, відбудеться фінал конкурсу "Євробачення-2024". Наші представниці знову вийдуть на сцену й поборяться за музичну першість. Тож, поки ми в очікуванні масштабного шоу, пропонуємо переглянути, як минув другий півфінал конкурсу у фото.

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