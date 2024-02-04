alyona alyona та Jerry Heil здивували, як їхній виступ звучав наживо на нацвідборі: "Звук зовсім інший"

Артистки на тлі хейту за неякісний виступ опублікували його запис наживо із зали нацвідбору на "Євробачення-2024".
Фіналістки нацвідбору на "Євробачення-2024", дует alyona alyona та Jerry Heil, після телеефіру показали кадри запису виступу із зали.
До слова, знаменитості під час трансляції нацвідбору отримали багато критики після їхнього виступу. Шанувальники зазначили, що у записі трансляції у них були жахливі проблеми зі звуком. Тому їхня конкурсна пісня "Teresa & Maria" неабияк відрізнялася від студійної версії.
Так, після технічних несправностей у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2024" співачки в Іnstagram опублікували відео з фрагментами їхнього виступу, яке записувалося безпосередньо під час шоу глядачем із зали.
Як виявилося, під час виконання пісні наживо дует не мав жодних дефектів зі звуком. Про це написали їхні шанувальники у коментарях під кадрами.
- Неймовірно! Звук зовсім інший! В телетрансляції щось відбулося і не було чути взагалі. Тільки на речитативі Альони звук вирівняли, але врешті так і не звели докупи. Тому добре, що є можливість почути цей варіант і тут дуже добре чути голоси
- Звук із залу набагато кращий
- Скільки разів вже передивилась сам виступ із запису, і цей живий звук. Як небо і земля.
- Перешкоди пройдено гідно!
Нагадаємо, нещодавно ми писали, як минув фінал нацвідбору на "Євробачення-2024" та розповідали, до якого часу та як можна проголосувати за фаворитів.
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