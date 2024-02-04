alyona alyona та Jerry Heil здивували, як їхній виступ звучав наживо на нацвідборі: "Звук зовсім інший"

Артистки на тлі хейту за неякісний виступ опублікували його запис наживо із зали нацвідбору на "Євробачення-2024".

Фіналістки нацвідбору на "Євробачення-2024", дует alyona alyona та Jerry Heil, після телеефіру показали кадри запису виступу із зали.

До слова, знаменитості під час трансляції нацвідбору отримали багато критики після їхнього виступу. Шанувальники зазначили, що у записі трансляції у них були жахливі проблеми зі звуком. Тому їхня конкурсна пісня "Teresa & Maria" неабияк відрізнялася від студійної версії.

Так, після технічних несправностей у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2024" співачки в Іnstagram опублікували відео з фрагментами їхнього виступу, яке записувалося безпосередньо під час шоу глядачем із зали.

alyona alyona та Jerry Heil показали виконання конкурсної пісні "Teresa & Maria" наживо

Як виявилося, під час виконання пісні наживо дует не мав жодних дефектів зі звуком. Про це написали їхні шанувальники у коментарях під кадрами.

Неймовірно! Звук зовсім інший! В телетрансляції щось відбулося і не було чути взагалі. Тільки на речитативі Альони звук вирівняли, але врешті так і не звели докупи. Тому добре, що є можливість почути цей варіант і тут дуже добре чути голоси

Звук із залу набагато кращий

Скільки разів вже передивилась сам виступ із запису, і цей живий звук. Як небо і земля.

Перешкоди пройдено гідно!

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як минув фінал нацвідбору на "Євробачення-2024" та розповідали, до якого часу та як можна проголосувати за фаворитів.

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