alyona alyona топлес та в трусах засвітила складочки на спині

Артистка продовжує робити фотопародії.

Українська реперка alyona alyona, яка днями відсвяткувала 30-річчя, продовжує робити приголомшливі фотопародії на відомих людей.

Цього разу у полі зору виконавиці опинився американський репер Lil Nas X. Альона відтворила його фото, де він у стрінгах позував спиною до камери.

Lil Nas X / instagram.com/alyona.alyona.official

Своєю чергою реперка постала на знімку топлес у бежевих трусах і довжелезними нігтями. Як зізналася співачка, таким чином вона привертає увагу до того, коли ображають сильну стать.

instagram.com/alyona.alyona.official

"Коли йдеться про домашнє насильство, в голову одразу приходять образи чоловіка-деспота і жінки-жертви. Але мало хто дивиться на цю ситуацію під зворотнім кутом. Ви, швидше за все, або не чули, або чули дуже рідко про жіночий аб'юз. Звичайно, адже зізнатися чоловікові в тому, що його ображає дівчина — таке фаталіті. Вся мужність просто збирається в ганчірочку і прямо у відро для сміття", - зазначила Альона.

Реперка зауважила, що найчастіше жіночий аб'юз проявляється в моральній сфері.

"Словесні приниження, підколи, прямі образи. "Чуєш ти, йолопе, чому не прибрав за собою в туалеті" чи "Мені соромно сидіти з тобою в гостях за одним столом, бо в тебе подерті пальці від роботи". І таких прикладів мільйон, не говорячи вже про статеві приниження. Психологічне здоров'я не відновлюється так само як фізичне", - зауважила Альона.

Нагадаємо, раніше alyona alyona топлес засвітила бюст у ванні посеред оголених ляльок Барбі. Реперка підняла тему стандартів краси.

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