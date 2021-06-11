alyona alyona топлес засвітила бюст у ванні посеред оголених ляльок Барбі

Реперка поміркувала про стандарти краси.

Відома українська реперка alyona alyona влаштувала нову відверту фотосесію.

На знімку, яким 29-річна зірка поділилася у своєму Instagram, вона позувала, лежачи у ванні топлес посеред оголених ляльок Барбі. Артистка із легким мейком засвітила бюст і татуювання між грудьми.

instagram.com/alyona.alyona.official

У дописі виконавиця поміркувала про стандарти краси.

"Коли не кайфують від моїх кілограмів — я чую галас. Дівчата, у мене до вас питання. Ваше тіло гарне? Можете не відповідати, я знаю, що так. Ваша краса полягає не в тому, наскільки ви підходите до стандартів "90-60-90", ваша краса в унікальності. Шрами, родимки (маленькі, великі та дуже великі) та дефекти роблять ваше тіло унікальним. В цьому і є тру краса", – зазначила зірка.

Альона Савраненко (справжнє ім'я виконавиці – Ред.) додала, що вона – амбасадорка проєкту #ПокажітьНас, який має на меті донести кожній дівчині те, наскільки вона може бути красивою.

У коментарях фани відгукнулися та залишили купу повідомлень.

Альона, ти така кайфова! Аж плакати від щастя хочу

Головне, щоб людина не була гівном. А все інше не має значення

Дійсно, немає значення який саме вигляд має людина, головне, щоб вона сама почувалася щасливою в будь якому тілі. "Ідеальна" зовнішність не врятує людину від внутрішнього несприйняття себе

Нагадаємо, раніше alyona alyona у парео позувала з розставленими ногами на пляжі. Артистка насолоджується відпочинком у Туреччині.

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