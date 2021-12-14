alyona alyona у білизні насмішила відео танцю та поцілунку з кумедним коханим

alyona alyona у білизні насмішила відео танцю та поцілунку з кумедним коханим

Пара замилувала шанувальників.

Українська реперка alyona alyona, яка зустрічається з тік-токером Денисом, більш відомим під псевдонімом YOXDEN, показала кумедне відео з коханим.

На сторінці в Instagram зірка розмістила ролик, де у білизні танцює зі своїм обранцем. Пара дуркувала під новий романтичний трек виконавиці – "Інтро (Будь зі мною)" з альбому LAVA, який вона записала разом із KOLA. Спершу Денис ховався за спиною Альони, а потім вискочив та почав кумедно рухатися. Також пара поцілувалася та зробила підтримку.

"Хай увесь світ знає", – залишила у дописі alyona alyona.

Відео потішило фанатів артистки. У коментарях вони написали, що Альона та Денис дуже кумедні та милі.

Крута пара

Такий позитив

Щастя вам

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