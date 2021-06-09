alyona alyona у чорному бікіні та масці позувала на пляжі

Артистка вкотре епатувала публіку.

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка нещодавно з купою золотих ланцюжків у роті здивувала образом, вкотре показала фанам свою природню красу.

Співачка у сторіс своєї сторінки в Instagram запостила фото, на якому пародіює чергову знаменитість. На знімку Альона постає у чорному бікіні, чорній масці для обличчя, шльопанцях та шкарпетках. Світлина була зроблена підчас відпочинку реперки у теплих краях.

instagram.com/alyona.alyona.official

Такий вигляд має оригінал / instagram.com/alyona.alyona.official

Прихильники Альони зазначили, що вона має навіть кращий вигляд за оригінал та захопилися її сміливістю та відвертістю.

Ви просто бомбічна

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Фото крутіше за оригінал

Нагадаємо, наприкінці червня alyona alyona поділилася фотографією, на якій позує у білизні та сріблястих ботфортах. У такому вигляді реперка підняла тему того, чи варто говорити про секс, і не лише дорослим між собою, але і з дітьми.

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