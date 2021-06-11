alyona alyona у парео позувала з розставленими ногами на пляжі

Артистка насолоджується відпочинком у Туреччині.
Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка нещодавно у чорному бікіні та масці позувала на пляжі, продовжує тішити фанів сміливими фото.
Як повідомила Альона, наразі вона насолоджується відпочинком у Туреччині, де й згадала про свою улюблену виконавицю, американську реперку Lizzo. На неї Альона часто робить фотопародії і цей раз не став винятком.
На знімку, яким артистка поділилася в сторіс свого Instagram, вона позує у парео, сидячи на піску. Щоправда на світлині, яку повторила Альона, Lizzo зображена у купальнику.
Тим не менше, фани вкотре висловили захоплення тим, що Альона не боїться демонструвати свою природню красу та сприймати себе такою, яка вона є.
- Альона, ти крута максимально!
- Ці всі світлини - це дуже круто
- Солоденька краля
Нагадаємо, що раніше alyona alyona у ліфі та з різнокольоровими зубами спародіювала скандального репера. Реперка повторила образ 25-річного 6ix9ine.