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alyona alyona у парео позувала з розставленими ногами на пляжі

alyona alyona у парео позувала з розставленими ногами на пляжі

alyona alyona у парео позувала з розставленими ногами на пляжі

instagram.com/alyona.alyona.official

Артистка насолоджується відпочинком у Туреччині.

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка нещодавно у чорному бікіні та масці позувала на пляжі, продовжує тішити фанів сміливими фото.

Як повідомила Альона, наразі вона насолоджується відпочинком у Туреччині, де й згадала про свою улюблену виконавицю, американську реперку Lizzo. На неї Альона часто робить фотопародії і цей раз не став винятком.

Lizzo / © instagram.com/alyona.alyona.official
Lizzo / instagram.com/alyona.alyona.official

На знімку, яким артистка поділилася в сторіс свого Instagram, вона позує у парео, сидячи на піску. Щоправда на світлині, яку повторила Альона, Lizzo зображена у купальнику.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Тим не менше, фани вкотре висловили захоплення тим, що Альона не боїться демонструвати свою природню красу та сприймати себе такою, яка вона є.

  • Альона, ти крута максимально!
  • Ці всі світлини - це дуже круто
  • Солоденька краля

Нагадаємо, що раніше alyona alyona у ліфі та з різнокольоровими зубами спародіювала скандального репера. Реперка повторила образ 25-річного 6ix9ine.