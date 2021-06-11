alyona alyona у парео позувала з розставленими ногами на пляжі

Артистка насолоджується відпочинком у Туреччині.

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка нещодавно у чорному бікіні та масці позувала на пляжі, продовжує тішити фанів сміливими фото.

Як повідомила Альона, наразі вона насолоджується відпочинком у Туреччині, де й згадала про свою улюблену виконавицю, американську реперку Lizzo. На неї Альона часто робить фотопародії і цей раз не став винятком.

Lizzo / instagram.com/alyona.alyona.official

На знімку, яким артистка поділилася в сторіс свого Instagram, вона позує у парео, сидячи на піску. Щоправда на світлині, яку повторила Альона, Lizzo зображена у купальнику.

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Тим не менше, фани вкотре висловили захоплення тим, що Альона не боїться демонструвати свою природню красу та сприймати себе такою, яка вона є.

Альона, ти крута максимально!

Ці всі світлини - це дуже круто

Солоденька краля

Нагадаємо, що раніше alyona alyona у ліфі та з різнокольоровими зубами спародіювала скандального репера. Реперка повторила образ 25-річного 6ix9ine.

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