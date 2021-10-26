alyona alyona у підгузку та з пустушкою на шиї здивувала фанів: "Всередині мене дитина"

Зірка показала нове фото.

Популярна українська реперка alyona alyona полюбляє потішити своїх фанів оригінальними світлинами.

Цього разу зірка також неабияк здивувала шанувальників. Так, вона опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Цікаво те, що зірка позує на знімку в футболці, підгузку та з пустушкою на шиї.

"Всередині мене дитина! Так, мені 30, але кожного дня я відчуваю в собі дитину. І люди, які мене оточують, також відчувають дітей в середині себе. Коли ми дорослішаємо та починаємо помічати, що старіємо — дитина в середині нас починає страйкувати", - поділилась думками виконавиця.

alyona alyona у підгузку / instagram.com/alyona.alyona.official

Так, зірка вирішила поміркувати на тему дітей, які завжди живуть всередині нас. Знаменитість говорить, що змогла потоваришувати зі своєю внутрішньою дитиною.

"Хоча іноді її вибрики нормально так псують мені життя, проте я дозволяю їй бути собою — не гальмую, не заважаю, бо сама знаю приклади, коли протягом життя люди гальмували цю дитину, а потім в 40 цей внутрішній малюк вистрелював та змінював життя так, що навіть уявити неможливо. І ці зміни не завжди були в позитивну сторону", - підсумувала зірка.

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