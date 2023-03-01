alyona alyona у Польщі стала хрещеною та зворушила фото з хрестин

Артистка показала, як у Польщі відбувається хрещення дитини.

Реп-виконавиця alyona alyona поділилася з прихильниками радісними новинами.

Зокрема, в Instagram-stories артистка розповіла, що сьогодні, 1 березня, вона стала хрещеною мамою малюка своїх приятелів, які перебувають у польському місті Вісньова.

alyona alyona з похресником / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Сьогодні цього молодого, гарного, симпатичного ми йдемо хрестити", - зазначила знаменитість.

У цій церкві відбувалося хрещення дитини / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Хрещення дитини відбувалося у польській церкві, а пара хрещених була лише одна – Альона та її кум, який, до речі, поляк.

Саме тут відбувалося хрещення дитини / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"То є церква польська, то є дитина українська, у мене польський кум", - розповіла зірка.

alyona alyona стала хрещеною / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Знаменитість також ділилася з прихильниками світлинами та показувала, як у сусідній Польщі відбувається хрещення дитини.

alyona alyona стала хрещеною / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, нещодавно акторка та ведуча Лілія Ребрик також стала хрещеною мамою. Загалом, знаменитість тепер має шість похресників.

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