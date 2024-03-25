alyona alyona у сльозах повідомила про смерть близької людини

Українська виконавиця та одна з представниць України на "Євробаченні-2024" alyona alyona повідомила, що пішла з життя близька для неї людина.

Сумною новиною артистка поділилася у своєму Instagram. Знаменитість розповіла, що пішла з життя її 32-річна подруга Світлана. Серце молодої жінки зупинилося через ускладнення, які виникли в неї після операції.

Нині alyona alyona повертається до Баришівки. Поховання подруги виконавиці відбудеться сьогодні, 25 березня. Тож, співачка їде до рідного міста, аби провести Світлану в останню путь.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Коли alyona alyona ділилася сумною новиною, то вона була заплаканою, а на її очах виступали сльози, які вона ледь стримувати, також голос виконавиці тремтів.

"Я їду до Баришівки. Їду, бо сьогодні (25 березня – прим. ред.) буде поховання моєї подруги Світлани. Ми зі Світланою разом вчилися у Переяславі, вчилися у паралельних класах... Так склалося, що в 32 роки, після ускладнень після операції вона померла", - поділилася співачка.

Нагадаємо, нещодавно учасник першого сезону проєкту "Холостячка" Олексій Тригубенко повідомив про горе, яке сталося в його родині. Пішла з життя рідна людина бізнесмена.

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