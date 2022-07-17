alyona alyona у сльозах звернулася до фанів: "Я стомлена і розбита"

Так, у своєму Telegram-каналі alyona alyona опублікувала доволі емоційне відео, у якому чесно розповіла фанам, що так само, як і всі українці, стомлена та розбита.

Це відео було записане Альоною під враженням від новин останніх декількох днів. Певно, приголомшив реперку жорстокий ракетний обстріл російськими окупантами міста Вінниця, в результаті якого загинула маленька дівчинка, а її мамі відірвало ногу.

alyona alyona розповіла, що багато журналістів її запитують, як їй вдається у такі непрості часи залишатися на позитиві та не втрачати гарний вайб:

"Хотіла сказати, що останні три дні новини дійсно добивають. І європейські журналісти дуже часто мене запитують, типу, ви така позитивна, у вас такий добрий світлий вайб. Від вас така енергія йде. Скажіть: а де ви берете сили? А я їм всім кажу: "А хто вам сказав, що я не за*балася?". Я така як і всі, я теж стомлена, теж розбита, просто можу цього не показувати. Але це не значить, що все класно, все прекрасно. Я не знаю, новини останнім часом п*здець", - сказала не стримуючи сліз Альона.

Нагадаємо, що у четвер, 14 липня, три російські ракети "прилетіли" в центр Вінниці. Одним з об'єктів, який постраждав найбільше, став "Будинок офіцерів", де багато українських артистів дають свої концерти. У момент обстрілу в центрі Вінниці перебувала команда співачки ROXOLANA.

Звукорежисер співачки, 25-річний Женя Коваленко, загинув. Багато хто з команди отрмав серйозні поранення.

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