alyona alyona у спідньому влаштувала зухвалий фотосет зі своїм бойфрендом

Зірка більше не приховує його обличчя.
Українська реп-виконавиця alyona alyona вже 10 місяців зустрічається зі своїм бойфрендом, тік-токером Денисом, більш відомим під псевдонімом YOXDEN.
Тривалий час зірка приховувала його та не показувала публіці. Втім, реперка не витримала та опублікувала світлину у своєму Instagram, на якій зображена разом з Денисом. На фото зірка у спідній білизні зухвало сидить на колінах у свого обранця. Також щаслива Альона накинула на плечі леопардовий халат.
До слова, знаменитість розповіла дещо про їхнє особисте життя. Реперка зізналась, що від першої їхньої зустрічі, вони постійно були разом.
"У двох зовсім різних, на перший погляд, людей, насправді в голові є багато чого спільного. Спільного було настільки багато, що наші стосунки лише за 10 місяців стали такими міцними", - поділилась закохана реперка.
Альона говорить, що Денис – творчий, креативний, веселий та провокативний хлопець, також він дуже добрий, ніжний та щирий. Артистка додала, що дуже кохає свого бойфренда. До речі, Денис у коментарях під дописом також публічно зізнався зірці у коханні.
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