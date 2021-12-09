alyona alyona у спідньому влаштувала зухвалий фотосет зі своїм бойфрендом

Зірка більше не приховує його обличчя.

Українська реп-виконавиця alyona alyona вже 10 місяців зустрічається зі своїм бойфрендом, тік-токером Денисом, більш відомим під псевдонімом YOXDEN.

Тривалий час зірка приховувала його та не показувала публіці. Втім, реперка не витримала та опублікувала світлину у своєму Instagram, на якій зображена разом з Денисом. На фото зірка у спідній білизні зухвало сидить на колінах у свого обранця. Також щаслива Альона накинула на плечі леопардовий халат.

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

До слова, знаменитість розповіла дещо про їхнє особисте життя. Реперка зізналась, що від першої їхньої зустрічі, вони постійно були разом.

"У двох зовсім різних, на перший погляд, людей, насправді в голові є багато чого спільного. Спільного було настільки багато, що наші стосунки лише за 10 місяців стали такими міцними", - поділилась закохана реперка.

Альона говорить, що Денис – творчий, креативний, веселий та провокативний хлопець, також він дуже добрий, ніжний та щирий. Артистка додала, що дуже кохає свого бойфренда. До речі, Денис у коментарях під дописом також публічно зізнався зірці у коханні.

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