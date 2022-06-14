alyona alyona у свій день народження звернулася до фанів по допомогу

alyona alyona у свій день народження звернулася до фанів по допомогу

Сьогодні, 14 червня, відома українська реперка alyona alyona святкує своє 31-річчя.

День народження артистка, як і багато інших українців, зустріла тоді, коли в Україні йде жахлива війна.

Тож Альона не просить про подарунки. Натомість, зірка у свій день народження звернулася до фанів про допомогу для своєї рідної Баришівки, Київська область.

"Я не буду відрізнятися від усіх іменинників, хто зустрів свій день народження у війні. Моє бажання єдине — щоб ми виграли цю війну та вигнали загарбників з нашої прекрасної землі. Не прошу подарунків особисто мені. А всіх, хто хоче мене привітати, я дуже прошу задонатити у волонтерський штаб в Баришівці", - зазначила Альона у своєму Facebook.

Фото: Альона Савраненко/Facebook

До слова, рідна Баришівка знаменитості приймає у своєму військкоматі багато військових, які потребують різної амуніції. І дівчата у швейному цеху безперервно шиють плитоноски, бронежилети та аптечки. Тож реперка просить фінансово допомогти, адже на це все потрібні чималі гроші.

"Це буде найкращий подарунок на мій день народження. Вірю в нашу перемогу! Слава Україні!" - додала Альона.

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