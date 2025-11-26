alyona alyona в ефектному спідньому посвітила пишними формами і влучно відповіла гейтерам

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona в ефектному спідньому посвітила пишними формами.

Виконавиця поділилась пікантним знімком у своєму Instagram. На фото артистка позувала у квартирі на тлі балкона. Співачка була зображена в ефектному спідньому та демонструвала свої пишні форми. Волосся alyona alyona розпустила, а образ доповнила легким макіяжем.

Також виконавиця влучно звернулась до гейтерів. Співачка пояснила, що опублікувала це фотоо задля привернення уваги до важливої мети. Артистка збирає кошти на дрони для українських захисників. Тож, виконавиця закликала, перш ніж писати гнівні коментарі, варто спочатку задонатити.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

"Чи треба таке фото зараз? Так, треба! Я чесно кажу про те, що саме ця світлина може викликати емоцію і це допоможе зробити щось дуже важливе. І головне: шановний гейтере, що просто зараз пише гнівний коментар - ти спочатку на банку в біо перейди, і тільки потім залиш свою прозу в коментарях. Обіцяю, ти зробиш гарну справу перш за все!" – зазначила артистка.

alyona alyona наголосила, що військовим вкрай необхідна допомога, аби вигнати окупантів з українських земель. Тож, цивільні в тилу мають робити все можливе, аби пришвидшити цей процес, та не лишатись осторонь.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona розповіла, як заборонила випускати відзнятий із нею кліп. Артистка пояснила, чому прийняла таке рішення.