alyona alyona відмовилася виступати з відомим українським співаком: "Ніколи не толерувала насилля"

Ілля Парфенюк та alyona alyona

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Українська реперка alyona alyona, яка нещодавно розсекретила свої витрати на життя в селі, відмовилася виступати зі співаком Parfeniuk на одній сцені.

Так, виконавиця 9 квітня відіграла концерт у Києві. Під час виступу артистка тішила фанів дуетами з різними зірковими колегами. alyona alyona також мала б заспівати й з Іллею Парфенюком, він же Parfeniuk. Утім, артистка відмовилася від цього дуету. А все через скандальні заяви колишньої нареченої співака, яка звинуватила його в насильстві та приниженні під час вагітності. alyona alyona на проєкті "Ранок у великому місті" пояснила, що ніколи не толерувала подібну поведінку, тож просто не могла погодитися на виступ із Parfeniuk, принаймні, поки колишні партнери не розставлять всіх крапок над "і".

"Поки вони не поставлять всі крапки над "і"… Я ніколи в житті не толерувала насилля в будь-якому вигляді. Зараз тим паче не буду", - говорить артистка.

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Ілля Парфенюк та Сімбочка

Виконавиця також зазначила, що не обговорювала це рішення з Parfeniuk. Утім, alyona alyona переконана, що співак зрозумів, в чому річ. Також реперка додала, що переконана, що в майбутньому Ілля Парфенюк та його колишня наречена вирішать цю ситуацію.

"Очевидно, є якась таємна інформація, яка стала явна. Він же адекватний і розумний, і талановитий. Я впевнена, що вони ще вирішать цю ситуацію, як блогери викрутять її", - переконана співачка.

Що відомо про скандальні стосунки Parfeniuk та його колишньої нареченої Сімбочки

Парочка зустрічалася протягом двох років. За цей час у них народилася спільна донька Софія, якій нещодавно виповнився рочок. Parfeniuk та Сімбочка розірвали стосунки, коли дитині було сім місяців. Після розриву пари почали спливати скандальні подробиці їхнього роману. Зокрема, Сімбочка заявила, що співак не приділяв їй достатньо уваги, а коли вони розійшлися, майже припинив бачитися з дитиною та не брав фінансову участь в її вихованні.

Ілля Парфенюк, Сімбочка та їхня донька / © instagram.com/simbochkka

Parfeniuk теж не став мовчати. Він заявив, що Сімбочка під час стосунків збирала на нього компромат, спеціально провокуючи на сварки, та погрожувала оприлюднити його. Сама ж блогерка звинуватила колишнього в насильстві та розповіла, що він принижував її під час вагітності, тягав за волосся, але не бив. Сімбочка також оприлюднила ролики, як Ілля Парфенюк агресивно поводився та жорстко поливав її брудом.

Щоправда, навіть після всіх цих скандальних звинувачень, колишні закохані врешті таки знайшли спільну мову. Сімбочка говорить, що вони повинні підтримувати зв'язок заради спільної доньки. До речі, рочок Софійки колишні закохані святкували разом.