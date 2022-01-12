alyona alyona відповіла, чому з'їжджає від бойфренда: "Хочу зникнути"

Зірка хоче поїхати подалі від Києва.

Українська реп-зірка alyona alyona, вчора, 11 січня, налякала фанів тим, що з'їжджає від свого бойфренда, тіктокера YOXDEN.

Прихильники одразу почали хвилювалися, що між закоханими пробігла чорна кішка. Втім, артистка не стала довго мучити шанувальників та розповіла, чому ж вирішила з'їхати від YOXDEN.

alyona alyona та YOXDEN / instagram.com/alyona.alyona.official

Виконавиця поділилася, що хоче якийсь час відпочити від буденного життя. До слова, знаменитість планує поїхати подалі від Києва та перезавантажитися.

"Хочу зникнути на певний час… Ну як зникнути, я хочу поїхати далеко і трішки відпочити від роботи артиста та спробувати себе ще в якихось ремеслах. Хочу, щоб поряд зі мною зникли: нездорова їжа, недосипання та перевантаження на роботі. А за 2021 рік цього було достатньо. Хочу перезавантаження, для мене це дуже важливо!" - поділилася реперка.

Альона запевнила, що у неї з YOXDEN все гаразд. Хоч виконавиця і їхатиме без нього, втім, вона сумуватиме за своїм коханим.

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

"Вірю, що там я зможу стати іншою та звільнитися від негативних переживань", - додала зірка.

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