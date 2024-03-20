alyona alyona відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям і показала, як робить процедури краси

Знаменитість розповіла, що сталося та що її непокоїть.

Українська репвиконавиця та одна з представниць України на "Євробаченні-2024" alyona alyona поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Знаменитість у своєму Instagram розповіла, що останнім часом часто хворіє, лише за березень її вдруге мучать проблеми зі здоров'ям. Цього разу виконавиця відчуває біль в області носа.

"За місяць вдруге хворію. Я просто не знаю вже, що з цим імунітетом. Це просто якась напасть. У мене просто болить знову ніс. Я поводилася гарно, нічого поганого не робила, не перемерзала. Я просто не знаю. Просто ходила вчора (19 березня - прим. ред.) до лікарні, можливо, там хтось на мене чхнув", - поскаржилася артистка.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona також розповіла, що мусила робити процедуру краси. У співачки виникли проблеми з капілярами. За словами артистки, її мучить судинна сіточка та купероз, якого вона хоче позбутися.

"Буду робити дуже цікаву процедуру, бо в мене через те, що я пила тривалий час жіночі гормони, загусла кров і почали лопатися капіляри багато де, особливо на обличчі. Моя проблема – купероз та судинна сіточка, яку я хочу позбутися", - поділилася співачка.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Косметологиня за допомогою лазера зробила alyona alyona спеціальну процедуру, яка допоможе їй вирішити проблеми зі шкірою. Виконавиця показала, який вигляд після цього мала.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту "ТНМК" Фагот скаржився на проблеми зі здоров'ям. Артист назвав свій діагноз та поділився, як минає його лікування у військовому госпіталі.

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