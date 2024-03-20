alyona alyona відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям і показала, як робить процедури краси

Знаменитість розповіла, що сталося та що її непокоїть.
Українська репвиконавиця та одна з представниць України на "Євробаченні-2024" alyona alyona поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.
Знаменитість у своєму Instagram розповіла, що останнім часом часто хворіє, лише за березень її вдруге мучать проблеми зі здоров'ям. Цього разу виконавиця відчуває біль в області носа.
"За місяць вдруге хворію. Я просто не знаю вже, що з цим імунітетом. Це просто якась напасть. У мене просто болить знову ніс. Я поводилася гарно, нічого поганого не робила, не перемерзала. Я просто не знаю. Просто ходила вчора (19 березня - прим. ред.) до лікарні, можливо, там хтось на мене чхнув", - поскаржилася артистка.
alyona alyona також розповіла, що мусила робити процедуру краси. У співачки виникли проблеми з капілярами. За словами артистки, її мучить судинна сіточка та купероз, якого вона хоче позбутися.
"Буду робити дуже цікаву процедуру, бо в мене через те, що я пила тривалий час жіночі гормони, загусла кров і почали лопатися капіляри багато де, особливо на обличчі. Моя проблема – купероз та судинна сіточка, яку я хочу позбутися", - поділилася співачка.
Косметологиня за допомогою лазера зробила alyona alyona спеціальну процедуру, яка допоможе їй вирішити проблеми зі шкірою. Виконавиця показала, який вигляд після цього мала.
Нагадаємо, нещодавно соліст гурту "ТНМК" Фагот скаржився на проблеми зі здоров'ям. Артист назвав свій діагноз та поділився, як минає його лікування у військовому госпіталі.
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