Alyona Alyona вирішила піти з Instagram: "Не хочеться бути токсичною"

Репвиконавиця Alyona Alyona повідомила шанувальникам, що на деякий час залишає Instagram.

Артистка додала допис, у якому написала, що хоче відпочити від соціальних мереж і зробити такий собі детокс. Alyona Alyona втішила фанів, що поки робить невелику паузу і скоро планує повернутися.

"На кілька тижнів я хочу видалити Instagram з телефона і не реагувати на повідомлення, не сидіти в діректі, не проводити якісь години в Тік Тоці, а просто створювати музику без соцмереж. Хотілося б, звичайно, влаштувати таке на декілька місяців, але це не варіант, оскільки я обрала життя артиста, яке включає в себе ведення блогу. Але інколи хочеться тиші і спокою", - написала виконавиця.

В майбутньому артистка планує частіше робити собі такі відпочинки, аби набиратися сил і енергії для нових проєктів.

"Я вирішила, що на рік буду брати декілька пауз для себе. Можливо, на місяць, для того, щоб перевести дух, відпочити від соцмереж, набратися нових сил і продовжувати вести діалог з підписниками та слухачами. Я писала допис про токсичну продуктивність, вона стосується і роботи в соціальних мережах. Не хочеться бути токсичною, хочеться випромінювати любов і добро. Обіцяю, що трохи відпочину, зроблю нову музику і прийду з новими силами розгрібати дірект", - зазначила Alyona Alyona.

Втім, після цього артистка додала ще одну публікацію, в якій розповіла, як святкує Різдво зі своїми батьками. А також поділилася деякими сторіз в Instagram.

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