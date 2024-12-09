alyona alyona висловилась про спілкування з Jerry Heil після "Євробачення": "Ми абсолютно різні"

Також реперка відповіла, чи планує поїхати на музичний конкурс, але вже сольно.

Українська реперка alyona alyona висловилася про спілкування зі співачкою Jerry Heil, з якою разом представляла Україну на "Євробаченні-2024" у Мальме.

Артистка говорить, що, звісно, завдяки міжнародному конкурсу вони зблизилися, адже працювали над спільною справою. Ба більше, alyona alyona може сказати, що знає про Jerry Heil те, чого не знає ніхто. Однак дружби як такої між артистками немає. У проєкті "Ближче до зірок" alyona alyona зазначила, що не може назватися подругою Jerry Heil у класичному понятті цього слова.

"Ми абсолютно різні і сказати, щоб ми могли бути друзями, які днями висять на телефоні, – ні. Але будь-яка спільна праця, вона дуже зближує людей. Я знаю про неї те, що не знає ніхто. Це не та дружба, напевно, в типовому розумінні поняття дружба", - прокоментувала реперка.

alyona alyona і Jerry Heil / Фото: Associated Press

Також alyona alyona відповіла, чи хотіла б поїхати на "Євробачення", але вже сольно. Реперка стверджує, що цього в планах наразі немає. За словами виконавиці, її творчість переживає процес трансформації. Якщо раніше артистка читала жорсткіший реп, то тепер її музика стала легшою.

"Сольно, напевно, поки ні. Моя музика зараз має такий перехідний етап трансформації від якогось більш старого репу, який я робила в 2019-2020 роках, і більш до такої легкої музики", - запевнила артистка.

alyona alyona / Фото: Instagram/Alyona Alyona

Нагадаємо, наразі Україна готується до "Євробачення-2025", яке відбудеться у швейцарському місті Базель. Утім, співачка Анастасія Приходько виступає проти участі у міжнародному конкурсі. Виконавиця вже пояснила свою позицію.

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