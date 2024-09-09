alyona alyona висловилася про майбутнє заміжжя та де з коханим мешкає зараз: "Дуже щаслива"

Українська реперка alyona alyona привідкрила завісу особистого життя.

Як відомо, наприкінці минулого року знаменитість розсекретила стосунки з музикантом Володимиром. З часом alyona alyona почала жити з хлопцем. Тож, фани неодноразово запитували зірку про весілля. Втім, у коментарі програмі "Тур зірками" виконавиця зізналася, що під час війни вони точно не укладатимуть шлюб, а натомість наближатимуть перемогу.

"На мою думку, яку я нікому не нав'язую, зараз на часі все таки більше роботи для настання перемоги. Такі особисті плани ми трошки відклали. Ми насолоджуємося, що ми разом. Ми можемо спокійно назвати один одного чоловіком і дружиною. І живемо, працюючи на перемогу. А далі, можливо, в день перемоги РАЦС або "Дія" знову лусне від кількості поданих заяв", - інтригує виконавиця.

Хлопець alyona alyona

До слова, раніше alyona alyona також ділилася, що переїхала до Івано-Франківської області в помешкання коханого. І зараз вона запевняє, що нічого не змінилося й там вона поруч з Володимиром живе й досі, черпаючи натхнення й сили.

"Він там (на Івано-Франківщині – прим. ред.) жив, народився в тому селі, виріс. До нього переїхала я. Коли я приїхала в гості й побачила оцю природу, спокій, тишу. Тим паче мої хобі, рибалку й похід за грибами, я там можу реалізувати. Я дуже щаслива, що це такий край. Це батьківщина Івана Франка. Там інші люди й мова. Мені там спокійно, їжджу туди відновлюватися", - пояснила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару після весілля з чоловіком-іноземцем Рісом показалася на його батьківщині з родиною.

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