alyona alyona вперше назвала причину розриву з YOXDEN: "Я з'їхала від нього 23 лютого"

Українська реп-виконавиця alyona alyona напередодні війни розірвала стосунки зі своїм хлопцем, тіктокером Денисом, відомим під псевдонімом YOXDEN.

Як зізналася артистка, вона з'їхала від Дениса 23 лютого, а 24-го сталося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У програмі "Зірковий шлях" alyona alyona вперше озвучила, чому вони з обранцем вирішили розійтися за два тижні до першої річниці. Її експара мала відсвяткувати 14 лютого.

alyona alyona з бойфрендом / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Причин насправді декілька. Але, напевно, більш за все це те, що ми усвідомили, що якщо продовжувати будувати разом майбутнє, то все ж таки буде…У нього своя кар'єра, у мене своя. У нього свої погляди, у мене свої. Якби я була не відома, можливо, нам було б набагато простіше жити далі. А оскільки я відома і наші вектори у творчості розходяться, це насправді дуже складно. Ми розуміли якісь наслідки, я б не хотіла притискати своєю кар'єрою його кар'єру, а він би не хотів, щоб моя аудиторія приходила до нього і була здивована тим, що він робить. Чи розчарована", - пояснила реперка.

alyona alyona з'їхала від YOXDEN у переддень війни / Фото: t.me/alyonaalyonaofficial

Вона зазначила, що є ще одна причина. І вона схована у різниці у віці:

"Все ж таки у нас є різниця у віці, він трішки молодший. Я, скажімо так, в свій час у своєму житті спробувала все, нагулялась, я вже побудувала собі план, що через 10 років у мене буде двоє дітей… А він не все пробував з того, що я пробувала. Не пожив тим життям і десь ми усвідомлюємо, що ще п'ять років можна прожити далі, а далі воно почне вистрілювати. Його бажання бути десь скрізь, моє бажання десь приземлитися", - поділилася артистка.

Тож ексзакохані вирішили, що їм краще залишитися друзями. Вони досі спілкуються щодня і підтримують теплі дружні стосунки.

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