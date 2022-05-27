alyona alyona вперше назвала причину розриву з YOXDEN: "Я з'їхала від нього 23 лютого"

Українська реп-виконавиця alyona alyona напередодні війни розірвала стосунки зі своїм хлопцем, тіктокером Денисом, відомим під псевдонімом YOXDEN.
Як зізналася артистка, вона з'їхала від Дениса 23 лютого, а 24-го сталося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У програмі "Зірковий шлях" alyona alyona вперше озвучила, чому вони з обранцем вирішили розійтися за два тижні до першої річниці. Її експара мала відсвяткувати 14 лютого.
"Причин насправді декілька. Але, напевно, більш за все це те, що ми усвідомили, що якщо продовжувати будувати разом майбутнє, то все ж таки буде…У нього своя кар'єра, у мене своя. У нього свої погляди, у мене свої. Якби я була не відома, можливо, нам було б набагато простіше жити далі. А оскільки я відома і наші вектори у творчості розходяться, це насправді дуже складно. Ми розуміли якісь наслідки, я б не хотіла притискати своєю кар'єрою його кар'єру, а він би не хотів, щоб моя аудиторія приходила до нього і була здивована тим, що він робить. Чи розчарована", - пояснила реперка.
Вона зазначила, що є ще одна причина. І вона схована у різниці у віці:
"Все ж таки у нас є різниця у віці, він трішки молодший. Я, скажімо так, в свій час у своєму житті спробувала все, нагулялась, я вже побудувала собі план, що через 10 років у мене буде двоє дітей… А він не все пробував з того, що я пробувала. Не пожив тим життям і десь ми усвідомлюємо, що ще п'ять років можна прожити далі, а далі воно почне вистрілювати. Його бажання бути десь скрізь, моє бажання десь приземлитися", - поділилася артистка.
Тож ексзакохані вирішили, що їм краще залишитися друзями. Вони досі спілкуються щодня і підтримують теплі дружні стосунки.
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