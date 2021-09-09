alyona alyona вперше показала простору квартиру у центрі міста, в якій прожила рік

alyona alyona вперше показала простору квартиру у центрі міста, в якій прожила рік

Артистка нещодавно переїхала до бойфренда.

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка днями переїхала до свого коханого, показала квартиру, у якій жила до переїзду.

Як раніше розповідала співачка, ця квартира розташована в центрі, на вулиці Січових Стрільців. Житло артистці дуже подобалося. Зокрема у фотоблогу вона назвала топ-3 речі, які їй подобалися у квартирі найбільше.

"Це те, що там чотириметрова стеля була, були великі коридори і можна було розгулятися. Це те, що у мене там було найбільше у житті ліжко, і це те, що там завжди було прохолодно, особливо влітку", - зізналася Альона.

Реперка alyona alyona показала квартиру, у якій проживала до переїзду до коханого

Реперка поділилася, що з цією квартирою у неї пов'язано багато приємних спогадів.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ розсекретили загадкового бойфренда alyona alyona. Ним виявився репер-початківець YOXDEN. Також артистка зізнавалася, що вже познайомилася з батьками свого обранця.

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