alyona alyona вперше розповіла про нові стосунки після розриву з відомим тіктокером

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка нещодавно зізналася, що має проблеми зі здоров'ям, вперше розповіла про свої нові стосунки.

Співачка в інтерв'ю Маші Єфросиніній поділилася, як познайомилася з бойфрендом за пів року після розриву з попереднім коханим. Артистка розсекретила, що його звати Вова й він теж займається музикою, проте є непублічним.

alyona alyona

Все починалося з реакцій на творчість Альони в Instagram з боку музиканта. На той момент реп-виконавиця навіть не здогадувалася, що у них можуть виникнути якісь стосунки. Втім, більш активне спілкування зародилося у процесі того, як Альона взялася допомогти Вові вирішити питання з виступами за кордоном.

"У нас була переписка, були просто реакції на сторіз, на треки. Бо я артистка, він – музикант. Ніхто не розглядав нікого в жодному контексті. Навіть тоді, коли ми почали спілкуватися, ніхто не думав… І ми почали спілкуватися через те, що я трошки допомагала з документами артистам, хто питав мене про виїзд за кордон. У мене є список. Але це не панібратство, просто я це пройшла, я розуміла, як це. Тоді був такий момент, коли треба топить за все, щоб з нашими прапорами виходили всі артисти в різних жанрах музики. І от на цьому почалася переписка з Вовою", – поділилася Альона.

Хлопець alyona alyona

Далі між творчими людьми розгорілася суперечка про різні жанри музики, якими вони займаються. Дівчина стояла на боці репу, а хлопець – клубної музики. Однак, Вова, за словами артистки, не хотів продовжувати виконувати свої треки, оскільки на фронті гинули люди.

"Я не можу, коли люди помирають у моїй країні, я не відчуваю всередині, що я готовий був грати таку музику", – процитувала хлопця реперка.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Альона та Вова вступили в легку суперечку, яка переросла у щось більше, "хімію". Пара з'їхалася та почала спільно проживати. Відтепер рутина закоханих наповнена домашніми сімейними клопотами.

"Консервуємо вишні, збираємо гриби, готуємо голубці… Маємо два котика", – розповіла Альона.

Також реперка зізналася, що закохалася перша. За її словами, Вова став першою людиною, яка мала "людське ставлення" до неї, адже раніше таким чином хотіли отримати якусь вигоду від Альони.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нині знаменитість почувається щасливою та жіночною поруч з коханим у його трьохкімнатному помешканні. Цікаво, що закохані ділять житло з братом Вови і його дівчиною.

"Мені все одно, що ми живемо не в хоромах. Ми живемо у трьошці з його братом і дівчиною. Мені все одно, що там немає супер ремонту. Дійсно, байдуже. Я там щаслива", – відверто зізналася Альона.

Нагадаємо, раніше реп-виконавиця alyona alyona розповіла, як її булили за зовнішність у дитинстві. Артистка показала фото зі шкільних років і розповіла, як страждала від зайвої ваги.

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