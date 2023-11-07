alyona alyona вперше розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям: "Аналізи не дуже класні"

Українська реп-виконавиця alyona alyona розповіла про проблеми зі здоров'ям та пригадала перенесену операцію.

Артистка у своєму Instagram відверто зізналась, що у неї погіршився стан здоров'я. Причиною цього стали стреси, перенесена операція та зайва вага. alyona alyona вже встигла здати аналізи, які підтвердили, що з її здоров'ям не все гаразд.

"З приводу моїх попередніх аналізів. Я здавала багато чого, мені прийшли результати й вони не дуже класні. Мені сильно вилізла резистентність від такого стресового способу життя. А ще у мене дуже сильно почав рости холестерин. У мене ще такого не було. І трішки піднялася сечова кислота. Це мої стандартні проблеми… проблеми людини в тілі", – розказала реперка у сторіз.

alyona alyona розповіла про погіршення стану здоров'я / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Також Альона поділилася, як долає проблеми.

"Перш за все, з цим боряться звичайним правильним харчуванням, дієткою. По-друге, я втручаюся медикаментозно", – пояснила Альона.

Артистка зізналася, що такий тривалий прийом ліків, зокрема гормонів після операції, призводить до тромбозів, тому їй потрібні додаткові лабораторні дослідження. Цікаво, що раніше реперка не розкривала деталі хірургічного втручання, зробленого у лютому. Втім, зараз розповіла, що це стосувалося жіночого здоров'я.

"Ще я йду здавати аналізи на густину крові. Чому? Тому що після операції по-жіночому, яка у мене була в лютому, майже рік тому, я вже дев'ять місяців п'ю жіночі гормони. До того ж сильні. Вони впливають на густину крові й коли довго їх п'єш, треба запобігати утворенню тромбів. Тому я йду здавати кров на густину", – додала співачка.

alyona alyona розповіла про погіршення стану здоров'я / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, на початку листопада про серйозні проблеми зі здоров'ям повідомив український актор серіалу "Київ вдень та вночі" і телеведучий Богдан "Буше" Шелудяк. У зірки діагностували рідкісне захворювання "симптом Гійєна-Барре". Шоумен вже поділився, які відчув зміни та через які випробування проходить.

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