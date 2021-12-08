alyona alyona вперше розповіла, як коханий запропонував їй зустрічатися

Обранець зірки виявився справжнім романтиком.

Українська реп-виконавиця alyona alyona поділилася з шанувальниками, з чого розпочався її роман з тік-токером Денисом, більш відомим під псевдонімом YOXDEN.

У сторіс своєї сторінки в Instagram артистка зізналася, що її Денис виявився справжнім романтиком. Хлопець запропонував артистці зустрічатися у День всіх закоханих – 14 лютого.

Альона зазначила, що їй було приємно, коли Денис саме запропонував зустрічатися, бо "останнім часом люди перестали одне одному пропонувати зустрічатися – зазвичай всі просто сходяться".

alyona alyona з бойфрендом / скриншот з відео

"Це було дуже романтично. Тому що я прокинулася зранку, і у мене стояла м'якенька іграшка і стояв величезний Kinder Surprise. Я півдня його не чіпала, не їла, і після обіду вирішила його розколупати. І коли розколупала, у середині виявилася наша спільна фотографія. Вона була відфотошоплена і там був підпис "будь моєю", - розповіла щаслива Альона.

Співачка розповіла, що там також були гумка Love is, сердечки і ручка у формі зайчика: "Це було дуже приємно і неочікувано. Що я до обіду цього чекала і тут воно з'явилося і виявилося, що Денис мій дуже великий романтик", - поділилася Альона.

Альона не надто афішує свого коханого / instagram.com/alyona.alyona.official

Зазначимо, що вперше про свого коханого alyona alyona заговорила у лютому цього року. Реперка зізналася, що у 29 років по-справжньому закохалася. Артистка розповіла, що щаслива, почувається потрібною і може віддавати накопичене кохання просто так. У вересні цього року артистка переїхала до бойфренда.

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