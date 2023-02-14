alyona alyona вперше розсекретила нові стосунки та показала фігуру у спідній білизні

Знаменитість також заговорила про любов до себе.

Українська реп-виконавиця alyona alyona символічно у День всіх закоханих офіційно розсекретила, що не самотня.

Зокрема, про коханого артистка повідомила у дописі, де говорила про прийняття. Так, за словами зірки, її обранець помічає, що вона неповністю любить себе. Хоча знаменитість намагається його переконати у зворотному, однак розуміє, що коханий має рацію.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Мій хлопець часто каже мені, що я себе не люблю. Я сперечаюся з ним, доводжу зворотне, показую навіть як себе люблю. Але в душі відчуваю, що якщо й люблю, то не до кінця, не всю, не завжди. І знаєте, що найскладніше? Ні, не своє тіло полюбити. З цим проблем нема. А полюбити себе, як людину", - зазначила виконавиця.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Артистка також зазначила, що коханий вчить її не лише кохати, а й любити себе, за що вона йому вдячна. Щоправда, обранця alyona alyona не поспішає показувати. Також знаменитість тримає у таємниці його ім'я.

"Дякую, що ти вчиш себе мене любити. Це найцінніший подарунок", - додала зірка.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Співачка у своєму дописі також поділилася пікантними фото. Так, артистка влаштувала фотосет у спідній білизні та результат показала у фотоблогу.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Зазначимо, раніше alyona alyona мала стосунки тік-токером Денисом, більш відомим під псевдонімом YOXDEN. Однак 14 лютого минулого року вона повідомила, що вони розійшлися.

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