Гламур
358
1 хв

alyona alyona висловилася про стосунки з коханим, з яким живе на два міста: "Він вдома й не сам"

Співачка чесно назвала причину, чому не бере обранця з собою на світські заходи до Києва.

Віра Хмельницька
alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Популярна українська реп-виконавиця alyona alyona розповіла подробиці особистого життя.

Як відомо, артистка вже понад два роки перебуває у стосунках з хлопцем на ім'я Володимир. Пару ніколи не бачили у Києві разом. Зокрема, кохані уникають публічності й не бувають на світських заходах. alyona alyona пояснила, що так відбувається через особисті обставини її бойфренда та потребу в його постійному нагляді за близькою людиною.

"Він не подорожує. Він вдома й вдома не сам — є людина, за якою йому треба доглядати. Відповідно він прикутий до своїх територіальних обставин, а я його підтримую", — розповіла реперка в коментарі "Тур зірками".

Хлопець alyona alyona

Хлопець alyona alyona

Виконавиця ділиться, що такі часті розлуки не вдарили по її стосунках з коханим. Зараз вони здебільшого живуть на Івано-Франківщині у селі, а за потреби зірка приїздить до Києва. alyona alyona додає, що разом з коханим отримує максимум задоволення саме подалі від сторонніх очей.

"Мені достатньо нашого спілкування, такого, яким воно є. Нема чого тягти його в цей галасливий Київ. Ні-ні-ні, я не дозволяю! Баба Яга проти. Мені подобається Івано-Франківщина. Ми можемо піти на рибалку, за грибами", — пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно вдова загиблого Георгія Ґонґадзе Мирослава відповіла, чому не афішує подробиці особистого життя.

358
