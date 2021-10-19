alyona alyona з бойфрендом гайнула у романтичну відпустку до Фінляндії

Пара насолоджується відпочинком у затишному регіоні Ііті.

Українська реп-виконавиця alyona alyona поки що офіційно не підтверджувала свої стосунки з тік-токером Денисом, більш відомим під псевдонімом YOXDEN.

Проте парочку не раз бачили разом на світських заходах, та й сам YOXDEN під час одного з нещодавніх інтерв'ю не став заперечувати, що має стосунки з зіркою. Цього разу доказом того, що знаменитості таки разом, виступили їхні сторіс.

І Альона, і Денис окремо повідомили, що поїхали нарешті у відпустку і наразі обоє перебувають у Фінляндії. Пізніше YOXDEN показав, який краєвид відкривається з його будиночку – ліс та річка, а також стіл та стільці на березі.

instagram.com/yoxden

instagram.com/yoxden

instagram.com/yoxden

"Ну що, розбійники, ура! Я вже приїхав до Фінляндії. Дивіться, який тут видок, річка. Тільки холодно трошки, так би зараз пішов і покупався, а так пішов і ляжу спати", - каже у відео Денис.

Пізніше у сторіс про свій приїзд до Фінляндії розповіла й Альона. І на відео показала той самий краєвид і ті самі стільці зі столом.

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

"Всім привіт. Сьогодні я була цілу божу ніч у дорозі, одразу після "Танців з зірками" в аеропорт поїхала і нарешті я приїхала у відпустку у маленьке містечко у Фінляндії під Хельсінками. Буду жити тут декілька днів і відпочивати", - розповіла Альона.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання