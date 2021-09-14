alyona alyona з грайливими хвостиками та у топі здивувала світським луком

Артистка відвідала National Bloggers Awards.

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка раніше показала свого батька, на якого схожа як дві краплі, днями побувала на церемонії вручення National Bloggers Awards.

І на захід зірка репу завітала у доволі незвичному, як для себе, образі. Альона одягла чорний костюм з широкими штанами та піджаком з вирізами на руках, а під нього – короткий топ. Також виконавиця надала перевагу білим зручним кросівкам перед класичними туфлями на підборах.

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

Стильний образ знаменитість доповнила грайливими хвостиками, аксесуарами та вечірнім макіяжем.

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

Артистка залюбки роздавала інтерв'ю, а також фотографувалася з колегами. Так, Альона поділилася знімками з ведучою Лесею Нікітюк, а також виконавцями Jerry Heil та Kalush.

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

Цікаво, що на тому ж заході був присутній блогер YOXDEN, з яким alyona alyona приписують роман. Однак вони разом не фотографувались, а також не коментували чутки.

YOXDEN / instagram.com/yoxden

Нагадаємо, не так давно alyona alyona розповіла, чому не погоджується зніматися у фільмах. Також артистка поділилася, яку роль хотіла б зіграти.

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