alyona alyona з купою золотих ланцюжків у роті відверто поміркувала про корупцію

Артистка продовжує порушувати важливі теми.

Українська реперка alyona alyona продовжує привертати увагу до важливих соціальних тем.

Так, цього разу знаменитість поміркувала про корупцію. На сторінці в Instagram виконавиця оприлюднила фото, на якому постала з купою золотих ланцюжків у роті.

instagram.com/alyona.alyona.official

"Коли гроші та влада поглинають людей — я чую галас. Хоч раз в житті кожен з нас зустрічався з корупцією. Починаючи зі шкіл та університетів, де ненайкращі люди заробляють на дітях, маніпулюючи їхнім майбутнім життям. Та закінчуючи державними адміністраціями, де довгими роками сидять "депутати" та роблять кеш, не червоніючи. Іноді здається, що брехня + нездорова жага до багатства закладені в наші ДНК і ми нічого з цим не можемо зробити. Здається, що залишається лише плисти за течією соціальної нерівності. Та іноді, коли обставини жмуть, навіть самі "святі" люди вдаються до хабарництва, вважаючи свою ситуацію особливою та безвихідною", – написала зірка.

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Альона Савраненко переконана, що багато чого залежить від людей, і вони повинні мати силу та характер, щоб починати з себе та вчити дітей тому, що гроші обманом не заробиш.

Фанати відгукнулися на допис в коментарях. Так, юзери зізналася, що досить часто стикалися із хабарництвом і не лише в Україні.

Нагадаємо, раніше alyona alyona поміркувала щодо своєї участі у "Євробаченні-2022". Фани реперки дуже просять кумирку взяти участь у нацвідборі.

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