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alyona alyona за літо схудла на 20 кіло та у купальнику показала, який вигляд має її фігура

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alyona alyona за літо схудла на 20 кіло та у купальнику показала, який вигляд має її фігура

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Українська артистка alyona alyona похизувалася результатами свого схуднення.

Через повномасштабну війну в Україні багато українців переживають стрес. Хтось набирає вагу, а хтось - навпаки.

Зокрема, реперка alyona alyona за три місяці літа зуміла скинули 20 кіло. Про це вона розповіла у своєму TikTok. Так, артистка змонтувала грайливе відео, зроблене під пісню, яка присвячена "бавовні" в окупованому Росією Криму. У кліпі Альона танцює та веселиться, що цього літа поїде на півострів.

alyona alyona схудла на 20 кіло / ©
alyona alyona схудла на 20 кіло

Також знаменитість порадила дівчатам готувати купальники. Сама ж реперка постала на відео у бікіні, де можна розгледіти схудлу фігуру. Знаменитість у ролику натякає, що до відпочинку у Криму готова.

alyona alyona схудла на 20 кіло / ©
alyona alyona схудла на 20 кіло

До речі, результат схуднення alyona alyona помітили і її віддані шанувальники. Утім, вони зазначили, що вони її люблять будь-якою.

  • Мені здається, що результат видно!
  • Молодчага, якщо скинула. Для здоров'я то добре. Але, якщо чесно, я як бачила так і бачу Альону
  • Сподіваюся від радощів, а не стресу

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
429к
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