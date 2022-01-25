alyona alyona заговорила про підкаблучників після того, як з'їхала від бойфренда

alyona alyona заговорила про підкаблучників після того, як з'їхала від бойфренда

Реперка поділилася своїми думками.

Українська реп-зірка alyona alyona досить часто розмовляє зі своїми підписниками на різні соціальні теми.

Зокрема, цього разу вона заговорила про стосунки. Артистка поміркувала про власних жінок та підкаблучників.

"Підкаблучники. Це слово з дитинства поруч зі мною. Коли я жила в селі, то так постійно називали різних людей. Навіть зараз у соцмережах я постійно чую видозмінене слово – "каблук". Так називають як чоловіків, так і жінок", - написала реперка.

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Чоловіка називаються підкаблучником, коли він щиро кохає, поважає та підтримує свою обраницю. А от жінка вважається "каблуком", коли вона підкорює чоловіка та змушує його бути тюхтієм. Реперка переконана, що у здорових стосунках не має бути такого.

"У моєму розумінні здорових стосунків та здорового суспільства така ситуація не є ок. Супервладні жінки просто ламають чоловіків, а потім чекають від них мужності, щоб поряд із собою бачити справжнього самця", - поділилася своїми думками реперка.

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, нещодавно зірка вирішила відпочити від буденного життя та поїхала подалі від Києва, аби перезавантажитися. Через це їй довелося з'їхати від свого бойфренда.

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