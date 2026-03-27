alyona alyona занепокоїла поверненням серйозного діагнозу і як від цього змінилася її зовнішність

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona відверто зізналася у проблемах із здоров’ям і назвала свій діагноз.

Артистка в Instagram повідомила, що через близько півтора року лікування депресії цей діагноз повернувся до неї знову. Реперка зізналася, що вже розпочала повторний курс антидепресантів. Водночас виконавиця не приховує, що терапія має і неприємні побічні ефекти. За словами alyona alyona, разом із набором ваги повернулися й інші зміни у зовнішності — набряки та втрата виразності рис обличчя.

«Я почала приймати другий курс антидепресантів, тому що через півтора року до мене повернулася моя „улюблена“ депресія. Чомусь від антидепресантів хтось худне, але я так смачно набираю цю вагу. Я так її скидала. Бачу, що у мене вже немає вилиць, з’явилися набряки, кілограми… Я як гармошка — то розтягуюся, то стискаюся. Таке життя. Я не скаржуся, просто ділюся. Хочеться вже якось взяти себе в руки і не розтягуватися», — поділилася зірка.

Попри труднощі, артистка наголошує: вона не планує зупиняти лікування, адже психічне здоров’я для неї зараз у пріоритеті.

