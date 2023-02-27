alyona alyona запалила у дуеті з переможницею "Євробачення-2018" Неттою Барзілай

Реп-виконавиця alyona alyona здивувала своїх фанів несподіваним дуетом з ізраїльською зіркою Неттою Барзілай.

На концерт української артистки у Тель-Авіві 26 лютого завітала і переможниця "Євробачення-2018", що стало справжнім сюрпризом для присутніх.

Разом alyona alyona та Нетта запалили зал спільним виконанням хіта "Пушка", який ізраїльська співачка також зачитала українською.

"Дякую, Нетто, що виступила разом зі мною вчора! Ти чудова! Сподіваюсь, що одного дня ми знову зустрінемося та заспіваємо у мирній Україні", - подякувала колезі alyona alyona.

До речі, концерт alyona alyona у Тель-Авіві не обійшовся без курйозних моментів. Так, виконавиця розповіла, як ледь не запізнилася на літак до Ізраїлю.

Читайте також: