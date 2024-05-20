alyona alyona заступилася за переможців "Євробачення" Nemo і різко звернулася до українців

Артистці соромно, що в Україні почали хейтити Nemo та бурхливо обговорювати його орієнтацію.

Українська виконавиця alyona alyona заступилася за переможців "Євробачення-2024", швейцарських співаків Nemo, і різко звернулася до українців, які їх критикують.

Виявилося, що в Україні не всі схвально відреагувала на орієнтацію Nemo, які позиціонують себе небінарною особою. Тож, у коментарях під виступом переможців "Євробачення-2023" полилася хвиля бруду. alyona alyona у програмі "Ближче до зірок" зізналась, що їй неабияк соромно через таку поведінку.

Небінарний переможець "Євробачення-2024" Nemo / Фото: eurovision.tv

"Мені трошки соромно за те, як багато українців пішли під його відео обговорювати його орієнтацію і те, як він себе позиціонує. Насправді вони, а не він", - прокоментувала артистка.

alyona alyona зазначила, що Nemo однозначно заслуговують на перемогу. Зокрема, в артистів потужний голос, а також неабияк складний номер, де потрібно було контролювати дихання. Тож, alyona alyona наголосила, що першою чергою потрібно оцінювати вокальні здібності Nemo, а не критикувати їхню орієнтацію.

"Якби всі ці українці закрили очі й просто послухали, як вони співають, то зрозуміло, що людина, яка стрибає по колу, крутиться, їздить по ньому і немає жодної похибки у диханні - це людина, яка заслуговує на перемогу. Плюс чотири октави, плюс дуже гарна пісня, яка також має і оперу, і реп", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Nemo здивували зізнанням, що в них забрали кришталевий кубок "Євробачення". Артисти розбили нагороду, але їм її замінили. Утім, новий кришталевий кубок у Nemo згодом забрали.

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