alyona alyona здивувала, що українську делегацію оштрафували на "Євробаченні-2024"

Українська виконавиця alyona alyona, яка в дуеті з Jerry Heil представляла Україну на "Євробаченні-2024", розповіла про неприємний інцидент, що трапився на конкурсі.

Зокрема, артистка у своєму Instagram поділилася, що вони з українською делегацією просто не могли не нагадати світові про війну в Україні та терор, який чинить Росія. Тож, було прийняте ризиковане рішення. Команда вирішила одягнути футболки з написом "FREE AZOVSTAL DEFENDERS". Утім, це була непроста задача. За правилами конкурсу це було суворо заборонено робити.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"З'явитися у футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем. Перед входом до зали наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними до грінрумів", - поділилася alyona alyona.

Українська делегація на "Євробаченні-2024" / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В української делегації було декілька секунд, коли в прямому ефірі їх транслювали. Українці нею скористалися і показалася у футболках із нагадуванням про українських військовополонених. За порушення правил конкурсу українська делегація відбулася штрафом.

Українська делегація на "Євробаченні"

"Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом", - зазначила співачка.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що українська делегація порушила правила "Євробачення-2024", одягнувши футболки з нагадуванням про військовополонених. Утім, на alyona alyona та Jerry Heil не ризикували одягати і пояснили чому.

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