alyona alyona здивувала, що українську делегацію оштрафували на "Євробаченні-2024"

Артистка пояснила, як це сталося.
Українська виконавиця alyona alyona, яка в дуеті з Jerry Heil представляла Україну на "Євробаченні-2024", розповіла про неприємний інцидент, що трапився на конкурсі.
Зокрема, артистка у своєму Instagram поділилася, що вони з українською делегацією просто не могли не нагадати світові про війну в Україні та терор, який чинить Росія. Тож, було прийняте ризиковане рішення. Команда вирішила одягнути футболки з написом "FREE AZOVSTAL DEFENDERS". Утім, це була непроста задача. За правилами конкурсу це було суворо заборонено робити.
"З'явитися у футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем. Перед входом до зали наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними до грінрумів", - поділилася alyona alyona.
В української делегації було декілька секунд, коли в прямому ефірі їх транслювали. Українці нею скористалися і показалася у футболках із нагадуванням про українських військовополонених. За порушення правил конкурсу українська делегація відбулася штрафом.
"Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом", - зазначила співачка.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що українська делегація порушила правила "Євробачення-2024", одягнувши футболки з нагадуванням про військовополонених. Утім, на alyona alyona та Jerry Heil не ризикували одягати і пояснили чому.
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