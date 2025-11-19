- Дата публікації
alyona alyona здивувала, як заборонила відомому співаку випускати кліп із нею: "Мені соромно"
Артистка пояснила причину, чому пішла на такий крок.
Українська реперка alyona alyona, яка раніше здивувала сумою свого доходу, розповіла, як заборонила відомому співаку випускати кліп із нею.
Виконавицю попросили знятися у відеороботі. Артистці запропонували зробити камео на її пісню "Рибки", де вона мала постати в купальнику. alyona alyona погодилась, оскільки це був її приятель. Проте на знімальному майданчику співачка зрозуміла, що ця історія їй зовсім не близька. По-перше, там вона вперше почула безпосередньо саму пісню. По-друге, партнерами співачки на знімальному майданчику мали бути напівоголені чоловіки.
"Я знялася в чужому кліпі, але цей кліп вийде без мене. Наприкінці знімань, увечері, я зателефонувала і сказала, що не можу допустити, аби цей кліп вийшов. З одного боку, мені соромно, бо я розумію, що трохи підвела людей. А з іншого боку, на жаль, мені не скинули пісню перед цим. Просто було на чесному слові, бо це друзі. Я мала з'явитися в купальнику, але ніхто не сказав, що біля мене будуть танцювати два напівголі чоловіки. А я сонграйтер на "Дитячому Євробаченні", - говорить артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Врешті, alyona alyona все обміркувала і вирішила, що ця історія їй зовсім не близька. Виконавиця зателефонувала, попросила вибачення та заборонила випускати кліп з її участю. До речі, це був артист Kozak Siromaha, який наразі експериментує з музичним напрямком.
"Коли я прийшла, напевно, одразу треба було сказати, що це не моя історія. А я знялась…Потім поділилась з командою, що відчуваю, що цього не треба було робити, що це не моє, що це не щиро. Я не хочу підтримувати те, що не моє. Я зателефонувала, попросила вибачення, що неправа, але й ви не скинули точний сценарій, а найголовніше - пісню. Це був Kozak Siromaha. Він змінив зараз свій музичний напрямок", - пригадала співачка.
