alyona alyona здивувала, як заборонила відомому співаку випускати кліп із нею: "Мені соромно"

alyona alyona

Українська реперка alyona alyona, яка раніше здивувала сумою свого доходу, розповіла, як заборонила відомому співаку випускати кліп із нею.

Виконавицю попросили знятися у відеороботі. Артистці запропонували зробити камео на її пісню "Рибки", де вона мала постати в купальнику. alyona alyona погодилась, оскільки це був її приятель. Проте на знімальному майданчику співачка зрозуміла, що ця історія їй зовсім не близька. По-перше, там вона вперше почула безпосередньо саму пісню. По-друге, партнерами співачки на знімальному майданчику мали бути напівоголені чоловіки.

alyona alyona / © Instagram/Alyona Alyona

"Я знялася в чужому кліпі, але цей кліп вийде без мене. Наприкінці знімань, увечері, я зателефонувала і сказала, що не можу допустити, аби цей кліп вийшов. З одного боку, мені соромно, бо я розумію, що трохи підвела людей. А з іншого боку, на жаль, мені не скинули пісню перед цим. Просто було на чесному слові, бо це друзі. Я мала з'явитися в купальнику, але ніхто не сказав, що біля мене будуть танцювати два напівголі чоловіки. А я сонграйтер на "Дитячому Євробаченні", - говорить артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Врешті, alyona alyona все обміркувала і вирішила, що ця історія їй зовсім не близька. Виконавиця зателефонувала, попросила вибачення та заборонила випускати кліп з її участю. До речі, це був артист Kozak Siromaha, який наразі експериментує з музичним напрямком.

Kozak Siromaha / © пресслужба KOZAK SIROMAHA

"Коли я прийшла, напевно, одразу треба було сказати, що це не моя історія. А я знялась…Потім поділилась з командою, що відчуваю, що цього не треба було робити, що це не моє, що це не щиро. Я не хочу підтримувати те, що не моє. Я зателефонувала, попросила вибачення, що неправа, але й ви не скинули точний сценарій, а найголовніше - пісню. Це був Kozak Siromaha. Він змінив зараз свій музичний напрямок", - пригадала співачка.

