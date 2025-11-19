alyona alyona здивувала сумою свого заробітку на місяць: "Отримую лише частку, і це не 50 відсотків"

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona, яка нещодавно розкрила свою найбільшу вагу, здивувала щомісячним заробітком.

Виконавиця з музичного проєкту отримує частку доходу, і, як виявилося, це навіть не 50 відсотків. В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка говорить, що на місяць заробляє 2-3 тисячі доларів. Решту коштів співачка платить команді, також вкладає безпосередньо в розвиток кар'єри.

"З проєкту я маю частку доходу. Це дві тисячі доларів, може бути три, але в кращому випадку і не зараз. Всі інші кошти – це тіло проєкту: наступні кліпи, розрахунок із музикантами, роялті по треках. Я ж не собі все забираю, а отримую лише частку, і це не 50 відсотків. Це може бути 3-4 тисячі доларів, а так 2-3", - ділиться співачка.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

До речі, alyona alyona також здивувала заробітком безпосередньо з концерту. За словами виконавиці, це насправді невеликі кошти, зокрема, 300-400 доларів. Річ у тім, що грошей теж доводиться чимало вкладати в організацію концерту. Виконавиця зізналась, що їй фінансово куди вигідніше написати пісню на продаж.

"Концерт – це велика команда, ти всім платиш. З концерту я отримую доларів 300-400. Мені краще написати пісню на продаж, це буде набагато більший дохід, ніж концерт", - зізналась співачка.

