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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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348
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3 хв

alyona alyona зізналась у складнощах через вагу у понад 120 кг і від яких проблем зі здоров'ям страждає

Також артистка розповіла, чи хоче схуднути.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona чесно розповіла, з якими складнощами стикається через вагу у понад 120 кг і від яких проблем зі здоров’ям страждає.

Артистка в Instagram запевняє, що їй цілком комфортно у своєму тілі. Проте є низка складнощів, з якими вона стикається. Зокрема, виконавиці далеко не завжди легко підібрати одяг. Окрім того, їй тяжко пройти поміж двох вузьких стін. Також співачка не завжди вписується в стандарти, наприклад — сидіння розраховані на людей з меншими об’ємами, тому alyona alyona може придбати два місця, аби їй було комфортно і щоб нікому не заважати.

«Як це жити людині моїх форм? Мені комфортно! Я б сказала, складніше підбирати одяг, це правда. Мені важче пройти між двох вузьких стін, важко закинути ногу на ногу. Це те, що мені може десь заважати. Жити в цьому тілі — це не вписуватися в стандарти, бо є якісь стандартні місця в автобусі. Наприклад, подорожуючи якимось автобусом, я можу купити собі два місця», — ділиться співачка.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Щодо проблем зі здоров’ям, то alyona alyona запевняє, що в неї загалом нічого не болить. Однак деякі негаразди є. У неї можуть утворюватися папіломи в складках тіла, також місцями темніє шкіра через тертя. Проте для співачки це не є чимось критичним.

«Що є некомфортним з точки зору здоров’я… У всіх є вірус папіломи людини, у повних людей у місцях, де шкіра з’єднується зі шкірою, майже не дихає, туди не заходить сонце, повітря, можуть утворюватися папіломи. Шкіра, яка треться, вона темніє. Якщо ви не засмагаєте чи не робите процедури, ця шкіра є темнішою. Я з тих, у кого особливо нічого не болить», — говорить артистка.

Ще у часи роботи вихователькою alyona alyona зірвала спину. Біль буває, але місцями, і він минає. Також у знаменитості є розтяжки, але через це вона не комплексує. Останнім часом в артистки також почали страждати вени, але вираженого варикозу немає.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

«Ну, сідничний нерв. Я, коли працювала в садочку, натягалась дітей, багато важкого, там десь спину зірвала. Але воно минає. У мене на тілі є розтяжки з юності, але я до них звикла. У моєму тілі почали страждати вени, але це не варикоз виражений, я просто якась сіточка чи зірочки, їх стає все більше», — зізнається виконавиця.

alyona alyona також поділилась, що, звичайно ж, хотіла б схуднути. Співачка припускає, що комфортна для неї вага була б 80 кг. Окрім того, артистка б хотіла змінити симетрію свого тіла. Однак це все зробити зовсім нелегко.

«Я собі подобаюся не вся. Але однаково є підсвідомий якийсь стандарт фігури. Моя повнота — це чоловічий тип, я трикутна. У мене верх більший, а низ — менший. Я б симетрію свого тіла змінила. Те, що я повна, мені ок. Щодо схуднення, я б хотіла важити 80 кг. На жаль, ще з юнацтва моя вага набралась, і ось такий мій стандарт — 125 кг». — поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona пояснила, чому не може схуднути. Артистка розповіла, як після дієт кілограми повертались.

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