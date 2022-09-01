alyona alyona зізналась, як схудла на 20 кіло та скільки хоче ще скинути

Виконавиця alyona alyona нещодавно шокувала новиною, що схудла на 20 кіло, та показала фото, який нині має вигляд її фігура.

У "Сніданку з 1+1" зірка поділилася секретом свого екстремального схуднення. Загалом, худнути знаменитість почала ще на початку року. Артистка відмовилася від вживання багатьох продуктів та ще до початку повномасштабного вторгнення скинула 10 кіло. Вже після 24 лютого зірка схудла ще на 10 кіло.

"Я наприкінці січня поїхала до Трускавця, там я відмовилась від багатьох продуктів. Мабуть, до початку повномасштабного вторгнення я вже скинула перші 10 кілограмів, і за цей весь час ще 10 кг", - поділилася знаменитість.

alyona alyona схудла на 20 кіло

Загалом, alyona alyona не планує бути худорлявою. Тож зірка зізналась, що планує ще трішки схуднути до Нового року. Артистка це робить задля того, аби не шкодити своєму здоров'ю.

"Планую на стільки ще схуднути до Нового року. Чому так – хочу, щоб мені стало трішки легше. Але я не планую ставати супер худою, це не мій шлях", - додала зірка.

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