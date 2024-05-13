alyona alyona зізналась, як вони порушили правила "Євробачення": "Такого шмону не було ніколи"

Артистка зізналась, на який ризик вони з командою пішли.

Українська виконавиця alyona alyona, яка у дуеті з Jerry Heil представляла Україну на "Євробаченні-2024", повернулася зі шведського міста Мальме до Києва.

До столиці знаменитість прибула потягом. На вокзалі виконавицю зустрічали з піснею Teresa & Maria. Повернулася alyona alyona без Jerry Heil. В ефірі телемарафону співачка для ТСН пояснила, що її колега залишилася за кордоном, адже має виступати на Каннському кінофестивалі.

Також alyona alyona поділилася секретами "Євробачення". Виявилося, що українська делегація трішки порушила правила конкурсу. Зокрема, команда одягнула футболки з написом "Free Azovstal Defenders", що в перекладі означає "волю захисникам Азовсталі". Утім, через аполітичність конкурсу це було суворо заборонено робити. Тож, аби зменшити ризики, alyona alyona та Jerry Heil не одягали такі футболки.

Українська делегація на "Євробаченні-2024" / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Ми вирішили не ризикувати та не вдягати на артистів. Щоб ви розуміли, такого шмону не було ніколи. Їх одягли учасники команди, бо могли б їх забрати із зали, але артисти залишилися. Щоб ви розуміли, там таке було! Там заклеювали будь-який напис, будь-який бренд, якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі. Аполітичне пресування було дуже великим. Ми ризикнули і тайком одягнули такі футболки", - зізналась співачка.

До речі, співачки зі сцени "Євробачення" закликали до миру в Україні. Вони промовили такі слова: "Об'єднуйся, світе! Мир Україні". Як зізналась alyona alyona, команда консультувалася з організаторами конкурсу, які дозволили це зробити.

"Ми комунікували з багатьма представниками від держави, нашою командою, суспільним мовником. Це було наше велике колективне рішення", - пояснила артистка.

alyona alyona та Jerry Heil / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на "Євробаченні-2024" таки не вдалося уникнути політичних скандалів. Шведський співак Ерік Сааде зробив жест на підтримку Палестини. Які ще скандали відбувалися на конкурсі – дивіться у нашому матеріалі.

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