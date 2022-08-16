alyona alyona зізналась, як її пісня стала саундтреком серіалу від Netflix

Українська артистка alyona alyona зізналась, як її пісня у співпраці з французьким діджеєм Vladimir Cauchemar стала саундтреком популярного серіалу від Netflix.

Як розповіла виконавиця у програмі ЖВЛ компанія зацікавилися її композицією DANCER ще до початку повномасштабної війни в Україні. Артистці ще півроку тому написали творці серіалу "Небезпечні зв'язки" з проханням використати її трек у якості саундтрека. Зірка погодилася.

"Скажу класну штуку – до мене вони звернулися ще півроку тому. Це було до повномасштабного вторгнення, тобто їх цікавила ця музика до (ред. – повномасштабної війни в Україні). Шкода, чи що? Нехай грає на здоров'я", - зізнался Альона.

Та попри те, що співачка знала, що її трек стане саундтреком серіалу "Небезпечні зв'язки", для неї це все ж виявилося сюрпризом. До того часу, як стрічка вийшла на екрани, знаменитість й забулася про домовленість з Netflix.

"А потім мене почали у сторіз відмічати підписники: "Альоно, ти бачила?". А я всім пишу, а що це? Ми забули. А потім виявилося, що все-таки вийшов цей серіал, і є там музика. До того ж, що це дует мій з Володимиром Кошмаром. Але він як музикант, а я як виконавиця – то лунає там мова то українська. Перемога!" – додала виконавиця.

Пісня alyona alyona звучить у фільмі від Netflix: зірка поділилася своїми враженнями

Читайте також: