alyona alyona зізналася у серйозних проблеми зі здоров’ям та поділилася думками про вагітність

Відома українська реперка alyona alyona, яка нещодавно розповіла про стосунки з коханим, із яким вони живуть на два міста, відкрито поділилася своїми планами на сім’ю та особисте життя.

Артистка зізналася, що переїхала до коханого на Івано-Франківщину і все частіше замислюється над тим, щоб поступово відійти від активної творчості та присвятити себе родині. Співачка розповіла, що саме почуття безпеки у стосунках із новим бойфрендом надихнуло її на внутрішні зміни:

«Я ніколи не думала, що відчуття безпеки так дарує душевний спокій, заради якого, можливо, і варто пожертвувати всім. Мій коханий відкрив мені очі на те, що я обираю всіх, але не себе», — пояснила alyona alyona в шоу «Тур зірками».

Через це артистка почала піклуватися про себе: кинула палити, відмовилася від алкоголю, стежить за харчуванням і фізичною формою. Співачка зазначила, що ці зміни допомагають їй підготувати організм до можливої вагітності.

«Я хочу трохи скинути вагу, щоб потім, коли настане період, коли ми інтенсивно робитимемо дітей, організм був готовий. Я така свідома буду мамцею, яка буде йти до вагітності», — розповіла вона.

Проте наразі alyona alyona не квапить події. Зірка має щільний графік, а нещодавно лікарі діагностували у неї фолікулярну кісту, через яку поки що вагітність неможлива. Співачка зазначила, що через постійний стрес страждає овуляція, тому на даному етапі головне — відновити здоров’я.

