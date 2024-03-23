alyona alyona зізналася, чому виїхала з Києва та де вона зараз: "Ніхто не хоче сюди їздити"

Українська репвиконавиця та одна з представниць України на "Євробаченні-2024" alyona alyona відповіла, чому після проживання у Києві переїхала до іншого українського міста.

Так, артистка у своєму фотоблогу поділилася, що наразі проживає у селищі в Івано-Франківській області. За словами виконавиці, саме там вона проживає з хлопцем й часто може побути наодинці з собою та природою.

"Я досить довго жила у Києві, але знайшла своє коханнячко на Франківщині. Тому зараз проживаю на Івано-Франківщині у прекрасному селищі Вигода. Мені тут подобається. Мене тут ніхто не може дістати з медіа. Ніхто не хоче сюди їздити. В Києві не живу й мене не можна на таксі привезти серед вихідного і не дати мені відпочити. Я щаслива, що можу знаходитися тут, де багато природи. Я нею надихаюся, проводжу час наодинці", - пояснила зірка.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

До слова, повертатися до життя у столиці alyona alyona не квапиться, адже вона переконана, що там буде навантажена купою роботи, що дуже виснажує її.

"Я для себе відкрила Франківщину як край. Мені подобається їхня українська мова, діалект, який тут є, й люди. До Києва повертатися не хочу, бо там дуже багато роботи, яка тільки забирає час і не наповнює тебе", - додала репвиконавиця.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona розповідала про процедури краси, які робить, та показала ефект від них.

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